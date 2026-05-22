roland garros 2026 montepremi da record quando gioca sinner

Il torneo di Roland Garros del 2026 ha annunciato un montepremi totale che supera ogni precedente edizione, attestando un incremento significativo rispetto agli anni passati. La competizione si svolgerà nel tradizionale sito parigino, con le date stabilite tra fine maggio e inizio giugno. Tra i partecipanti principali figura anche il tennista italiano, il cui primo turno è previsto per la seconda settimana del torneo. La manifestazione continua a essere uno degli eventi più seguiti nel circuito del tennis internazionale.

Il Roland Garros 2026 si presenta con un montepremi record che conferma la crescita economica del torneo parigino. Gli organizzatori hanno ufficializzato premi complessivi pari a 61,723 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto all’edizione precedente. L’incremento riguarda soprattutto le qualificazioni e i primi turni del tabellone principale, una scelta che punta a distribuire maggiormente le risorse economiche anche ai tennisti fuori dalla fascia più alta del ranking mondiale. Crescono comunque anche gli assegni destinati ai protagonisti delle fasi finali, con il vincitore del singolare maschile e femminile che porterà a casa 2,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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