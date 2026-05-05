Il montepremi dei tornei del Grande Slam del 2026 sta facendo discutere tra i protagonisti del circuito tennistico internazionale. In particolare, una giocatrice di alto livello ha annunciato che, in risposta alle modalità di distribuzione dei premi, potrebbe arrivare a boicottare uno dei principali eventi. La questione riguarda il torneo di Parigi, in programma tra maggio e giugno, al centro di critiche da parte di alcuni dei migliori tennisti mondiali.

I big del tennis mondiale contro gli organizzatori dei tornei Slam e la ripartizione dei montepremi. Nell’occhio del ciclone è finito il Roland Garros, Major di Parigi in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Il caso è tornato di attualità dopo l’annuncio dell’incremento dei premi per l’edizione 2026 della competizione francese: un aumento del 9,5% rispetto all’anno precedente considerato però troppo limitato rispetto alla crescita globale dei ricavi del torneo, stimata intorno al 14% annuo. Sabalenka: “Ricavi Slam? Penso che ad un certo punto boicotteremo”. “Penso che a un certo punto boicotteremo. Credo che sia l’unico modo per lottare per i nostri diritti “, ha detto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo Wta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Montepremi Roland Garros 2026 e gli altri Slam, Sabalenka: “A un certo punto boicotteremo”

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