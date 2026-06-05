Il ritorno di Serena Williams merita rispetto Ma 14 chili meglio perderli senza farmaci

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams torna a competere al torneo di Queen’s a 44 anni, dopo aver perso 14 chili senza l'uso di farmaci. La giocatrice ha annunciato il suo rientro nel circuito professionistico, evidenziando il miglioramento della sua condizione fisica. La partecipazione al torneo rappresenta il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di assenza.

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Ma chi glielo fa fare a Serena Williams? È la domanda tipica in occasione di rientri all’attività, soprattutto in età agonisticamente avanzata. Però la carriera e la vita di questi campioni non ci appartengono ed è opportuno fare un passo indietro, evitando giudizi sommari. Siamo noi appassionati a temere che i nostri ricordi di carriere trionfanti vengano coperti da una patina di malinconia, derivante da epiloghi scadenti o sofferti. Loro, i protagonisti, hanno altro in testa. Certo, nel caso di Serena, non il denaro: è straricca. Può trattarsi di una sfida con se stessi, di voglia di divertirsi ancora e di risentire nuovamente quelle scariche di adrenalina che solo lo sport sa dare ai campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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