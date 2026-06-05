Il ritorno di Serena Williams merita rispetto Ma 14 chili meglio perderli senza farmaci
Serena Williams torna a competere al torneo di Queen’s a 44 anni, dopo aver perso 14 chili senza l'uso di farmaci. La giocatrice ha annunciato il suo rientro nel circuito professionistico, evidenziando il miglioramento della sua condizione fisica. La partecipazione al torneo rappresenta il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di assenza.
Ma chi glielo fa fare a Serena Williams? È la domanda tipica in occasione di rientri all’attività, soprattutto in età agonisticamente avanzata. Però la carriera e la vita di questi campioni non ci appartengono ed è opportuno fare un passo indietro, evitando giudizi sommari. Siamo noi appassionati a temere che i nostri ricordi di carriere trionfanti vengano coperti da una patina di malinconia, derivante da epiloghi scadenti o sofferti. Loro, i protagonisti, hanno altro in testa. Certo, nel caso di Serena, non il denaro: è straricca. Può trattarsi di una sfida con se stessi, di voglia di divertirsi ancora e di risentire nuovamente quelle scariche di adrenalina che solo lo sport sa dare ai campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Da Serena Williams a Jordan, i fenomeni non smettono mai: il fascino eterno del ritornoSerena Williams ha deciso di tornare a giocare al Queen’s, partecipando in doppio.
Il ritorno di Serena Williams, dopo le voci la conferma: giocherà il doppio al Queen's a 44 anniSerena Williams parteciperà al torneo di doppio al Queen’s, previsto prima di Wimbledon.
Temi più discussi: Serena is back: wild-card in doppio al Queen's; Il ritorno di Serena Williams, dopo le voci la conferma: giocherà il doppio al Queen's a 44 anni; Al Queen's sale l'attesa per il ritorno di Serena Williams; Serena Williams ha annunciato il proprio ritorno al tennis professionistico.
È tornata! La leggendaria Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande slam, tornerà ufficialmente al tennis professionistico. Serena disputerà la prossima settimana il torneo HSBC Championships in modalità doppio, segnando così un atteso ritorno in facebook
L'annuncio del ritorno alle competizioni di Serena #Williams lascia perplessi coloro che capiscono di sport. Non avendo bisogno di operazioni commerciali perché esporsi a brutte figure da leggenda del tennis? Nello sport professionistico 44anni e 4anni di s x.com
Era il padre di Serena qualcuno di importante nella fondazione di Gilead? reddit
Serena Williams rientra nel circuito: doppio con Mboko al Queen's ClubL'ex numero uno mondiale Serena Williams, detentrice di ventitré titoli Slam, è tornata ad allenarsi sui prestigiosi campi in erba del Queen’s Club di Londra. Questo atteso rientro nel circuito ... it.blastingnews.com
Atp Queen's, Serena Williams si prepara al ritorno: allenamento con MbokoSerena Williams è atterrata sui campi del Queen's, dove tornerà in campo a quattro anni di distanza dall'ultima volta partecipando al torneo di doppio. L'americana si è allenata con quella che sarà la ... sport.sky.it