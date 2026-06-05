Ma chi glielo fa fare a Serena Williams? È la domanda tipica in occasione di rientri all’attività, soprattutto in età agonisticamente avanzata. Però la carriera e la vita di questi campioni non ci appartengono ed è opportuno fare un passo indietro, evitando giudizi sommari. Siamo noi appassionati a temere che i nostri ricordi di carriere trionfanti vengano coperti da una patina di malinconia, derivante da epiloghi scadenti o sofferti. Loro, i protagonisti, hanno altro in testa. Certo, nel caso di Serena, non il denaro: è straricca. Può trattarsi di una sfida con se stessi, di voglia di divertirsi ancora e di risentire nuovamente quelle scariche di adrenalina che solo lo sport sa dare ai campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ritorno di Serena Williams merita rispetto. Ma 14 chili meglio perderli senza farmaci...

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