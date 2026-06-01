Serena Williams ha deciso di tornare a giocare al Queen’s, partecipando in doppio. La campionessa ha annunciato il suo ritorno dopo un periodo di inattività. Non è la prima atleta a riprendere l’attività agonistica dopo aver smesso, né sarà l’ultima. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse il suo rientro nel torneo.

Torniamo sempre dove siamo stati felici, cadiamo nella trappola con un’ingenuità che fatichiamo a spiegare. Non ci spinge nessuno, se non la nostalgia di ciò che siamo stati eo l’ambizione di dimostrare di nuovo chi siamo. Schiaccia rewind, grazie. Voglio rivedere il film, voglio rivedermi dentro quel film, il mio film. L’illusione è che tutto sia come prima, la speranza è che la vita ci regali ancora una volée, un applauso del pubblico, un lampo di felicità. Campioni che tornano, ma forse non se n’erano mai andati. Si erano illusi di un finale che li ha sorpresi. This was the end, da declinare al passato. Forse il segreto è nella formula che si usa in questi casi: torna a giocare, lì dove la verità svelata è quella del gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Serena Williams a Jordan, i fenomeni non smettono mai: il fascino eterno del ritorno

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Notizia dell'ultima ora: la vincitrice di 23 titoli del Grande Slam Serena Williams sta ufficialmente tornando nel tennis professionistico. La Williams giocherà in doppio la prossima settimana agli HSBC Championships, ha annunciato il torneo. reddit

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