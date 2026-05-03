Concertone Primo Maggio a Roma intervista a Paolo Belli | Non so se tornerò a Ballando con le Stelle sento che è il momento di tornare a fare ciò che mi appartiene di più Selvaggia Lucarelli al GF? Non sto seguendo il reality

Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, è stato Paolo Belli ad aprire la manifestazione, coinvolgendo il pubblico con la sua musica. In un’intervista successiva, il cantante ha dichiarato di non essere sicuro di tornare a partecipare a un noto programma televisivo di ballo, affermando di voler tornare a dedicarsi a ciò che lo rappresenta di più. Ha anche precisato di non seguire il reality condotto da una nota conduttrice.

Ad aprire il Concertone del Primo Maggio a Roma è stato Paolo Belli, che ha subito scaldato il pubblico con l’energia travolgente di Dr. Jazz e Mr. Funk, uno dei suoi brani più celebri pubblicato nel 1989, segnando così la sua quinta partecipazione all’evento simbolo della Festa dei Lavoratori, un ritorno accolto con entusiasmo dalla piazza gremita, dove musica e impegno sociale si fondono ogni anno, confermando ancora una volta il legame tra l’artista e il pubblico romano, in una serata che promette spettacolo, riflessione e grande musica dal vivo sotto il cielo della capitale. Concertone Primo Maggio a Roma, intervista esclusiva a Paolo Belli.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Concertone Primo Maggio a Roma, intervista a Paolo Belli: “Non so se tornerò a Ballando con le Stelle, sento che è il momento di tornare a fare ciò che mi appartiene di più. Selvaggia Lucarelli al GF? Non sto seguendo il reality” Notizie correlate Selvaggia Lucarelli al GF Vip ma Ballando con le Stelle non la lascia: la reazione di Milly sorprende tuttiSelvaggia Lucarelli al centro dei riflettori: con l’avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, l’opinionista e giornalista ha deciso... Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando: no a esclusiva, vuole tornare da CarlucciSelvaggia Lucarelli sbarca oggi a Mediaset ed entra ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; Concertone Primo Maggio, ecco l'ordine di uscita degli artisti: la scaletta; Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità. Scaletta del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma. Ecco l’ordine di uscita dei cantantiTorna anche quest’anno il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi della Festa ... superguidatv.it Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, Piero Pelù, sul palco con i Litfiba riuniti per i 40 anni di "I 7 re", ha fatto due lunghi interventi contro la guerra e contro i genocidi. Ma un passaggio ha gelato, almeno per qualche istante, il pubblico. Ha definito - facebook.com facebook