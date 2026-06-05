Il ritorno del Nucleare in Italia | possibili sedi

Il disegno di legge n.2669, che autorizza il governo a sviluppare l'energia nucleare sostenibile, è stato approvato alla Camera con modifiche. La legge prevede una delega al governo senza richiedere la questione di fiducia. Sono state individuate possibili sedi per la realizzazione di impianti nucleari, anche se non sono stati ancora definiti i luoghi specifici. La proposta mira a rilanciare il settore energetico attraverso l’uso del nucleare.

Il disegno di legge n.2669 con la “delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile” è stato approvato con modifiche alla Camera, senza bisogno di porre la questione di fiducia. Ora il testo passa in seconda lettura al Senato. Le nuove centrali nucleari, che si vogliono aprire dal 2034, sono impianti di terza generazione, nati dopo Fukushima, con una sicurezza rafforzata. Sono di questa categoria gli impianti di Flamanville in Francia e di Okiluoto in Finlandia, e quello in costruzione a Hinkley Point nel Regno Unito. Sono centrali costosissime e molto potenti, sui 1.600 Megawatt, per sfruttare le economie di scala. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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IL RITORNO DEL NUCLEARE IN ITALIA

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