La Camera ha approvato un disegno di legge che autorizza il ritorno dell’energia nucleare in Italia. Il provvedimento prevede che il governo possa entro un anno stabilire le modalità di produzione e utilizzo dell’energia atomica sostenibile nel paese. La legge conferisce una delega al governo per definire le norme necessarie a regolamentare questa attività.

“Oggi la Camera ha fatto carta straccia dellavolontà popolare di 55 milioni di italianiche con ben due referendum avevano dettono alnucleare. Vogliono il nucleare, un’energia estremamente costosa per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili ed è il segno delfallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni“. A parlare è il leader di AvsAngelo Bonelli, che in un flash mod organizzato dal suo partito a Pizza Montecitorio ha commentato ilvia libera della Camera al disegno di legge delega sul “nucleare sostenibile”, approvato con155 sì, 86 no e 8 astensioni. Il provvedimento, che ora passa all’esame... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Nucleare, ok della Camera al ddl per il ritorno dell’energia atomica in Italia

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