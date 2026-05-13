Meloni accelera sul nucleare | Entro l’estate pronta la delega per il ritorno dell’energia atomica in Italia

Il governo ha annunciato che entro l’estate sarà approvata una legge delega e i decreti attuativi per il ritorno dell’energia nucleare nel paese. La presidente del Consiglio ha comunicato questa decisione in Senato, specificando che il quadro normativo sarà completato in tempi brevi. L’obiettivo è avviare la produzione di energia atomica in Italia, con un intervento legislativo che mira a riattivare il settore nucleare nazionale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il governo punta a completare il quadro normativo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato in Senato che entro l’estate il governo approverà la legge delega e i decreti attuativi necessari per riavviare la produzione di energia nucleare in Italia. L’intervento è arrivato durante il Premier Time, rispondendo a un’interrogazione presentata da Azione sulle priorità strategiche del Paese e sulla possibilità di creare una cabina di regia condivisa. Secondo Meloni, l’esecutivo intende chiudere rapidamente il quadro giuridico necessario al ritorno del nucleare, considerato uno dei temi centrali della strategia energetica nazionale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni accelera sul nucleare: “Entro l’estate pronta la delega per il ritorno dell’energia atomica in Italia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nucleare, Meloni: entro l’estate via libera alla legge delegaDopo l’informativa su Hormuz dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, che hanno confermato la partenza di due navi cacciamine verso Gibuti... Nucleare e IA: i giganti tech guidano il futuro dell’energia atomicaIl controllo degli impianti nucleari sta per passare dalle mani delle autorità statali ai sistemi decisionali privati e agli algoritmi avanzati, a... Temi più discussi: Governo Meloni accelera sul nucleare; Il governo italiano accelera sul nucleare: la maggioranza punta ad approvare la legge in tempi rapidi; Nucleare in Italia: ritorno di fiamma o 'ghosting' ai referendum? Quello che per ora c'è da sapere; Salvini promette: Soldi veloci a cittadini e imprese sul caro energia. Garantire sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia è l’obiettivo prioritario del Governo Meloni. Accelerare sul nucleare significa costruire una Nazione più forte e libera dalle dipendenze esterne. x.com Meloni: «Momento complesso, tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Entro l'estate legge delega per la ripresa del nucleare»Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa: Giorgia Meloni torna nell’Aula del Senato per il question time, in una giornata che avrà al ... ilmattino.it Meloni:Tensioni geopolitiche incidonoEntro l'estate saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia.Lo annuncia Meloni, nel premiertime. Alle opposizioni: Porte aperte a chi pensa a interesse Nazione ... rainews.it