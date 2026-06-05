Il ritorno dei Coma Cose? La porta non è chiusa Ho fatto il cameriere e l' operaio ogni lavoro ha del bello Il nuovo disco è quasi pronto Così Fausto Lama

Il duo musicale Coma Cose potrebbe tornare in attività. Fausto Lama ha dichiarato di aver svolto lavori come cameriere e operaio, aggiungendo che ogni esperienza ha il suo valore. Ha inoltre riferito che il nuovo disco del gruppo è quasi completato. I Coma Cose si sono formati nel 2016 e si sono sciolti nel 2025.

L'inizio nel 2016 e poi, nel 2025, la fine del percorso artistico. Si sta parlando dei ComaCose, il duo musicale composto da Fausto Zanardelli (noto come Fausto Lama) e Francesca Mesiano (nota come California). Si sono conosciuti in un negozio in cui entrambi lavoravano come commessi. Poi, la. 🔗 Leggi su Today.it

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I fall into the arms of the cold CEO, but he fell in love with me at first sight!

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