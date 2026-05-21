Fausto Lama presenta il suo nuovo brano intitolato “Burrocacao”, il primo da solista dopo aver lasciato il duo Coma_Cose. In un’intervista, ha raccontato di non usare le app di incontri, osservando le sue amiche mentre scorrono le loro. Ha descritto le loro reazioni con espressioni di disapprovazione, come “no, brutto”. Il brano rappresenta un passo nella sua carriera autonoma, lontano dall’esperienza passata con il duo.

Si intitola “Burrocacao “, il nuovo brano di Fausto Lama, nuovo tassello del suo percorso solista, dopo la rottura dei ComaCose. Dopo “A tanto così” e “Giovani bukowski”, il cantautore si sofferma sul modo in cui oggi nascono, si consumano e si esauriscono le relazioni. A Vanity Fair ha spiegato che “il brano parla quello che ti può capitare quando ti rimetti in gioco e magari non sei del tutto pronto: un po’ ti autosaboti anche nelle relazioni, prima ancora di cominciare. Poi forse viviamo in un periodo dove è sempre più difficile costruire. Quando esci da una relazione hai due strade: o ti metti subito con qualcuno – e io lo sconsiglio a tutti – oppure ti dai del tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho il pudore di non essere sulle app di incontri. Ho amiche che le frequentano e mi è capitato di vederle scrollare sul divano: ‘no, brutto, no, brutto'”: così Fausto Lama

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[Multi-SUB] She Fell for a Nobody… Then Learned He Was the Strongest Cultivator Alive

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “I Cesaroni – Il Ritorno”, intervista ad Elda Alvigini: “Il primo giorno sul set ho pianto, è stato come tornare a casa. Mentre giravamo, ho sentito la presenza di Antonello Fassari. App di incontri? I fan mi hanno segnalato una persona che su Tinder usava la mia foto”

Fausto Lama: I Coma_Cose sono finiti e sono ripartito da zero, oggi canto di incontri fugaci. Mi hanno catalogato come narcisista evitante: grottesco, vuol dire che non ...Con Burrocacao, il singolo che anticipa il primo album da solista, l'ex metà dei Coma_Cose racconta un anno in cui ha dovuto reimparare a camminare da solo: nel lavoro, negli affetti, dentro se stesso ... vanityfair.it

L'ex Coma_Cose Fausto Lama: Cantavamo Cuoricini ma tra me e California era già finita. La differenza d'età e l'essere costretti a lavorare insieme hanno pesatoDopo aver distrutto tutto mi piacerebbe ritrovarmi. A parlare è Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama. L'ex del duo Coma Cose riassumerebbe così l'ultimo anno: Gioie, dolori batoste e rinascite ... corriereadriatico.it