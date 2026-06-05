Fausto Lama, attualmente impegnato nel suo progetto solista, ha dichiarato di non escludere un possibile ritorno del duo Coma_Cose. Lama ha fatto questa affermazione in un’intervista, mentre promuoveva il suo nuovo lavoro. Ha inoltre ricordato la collaborazione con California, nome d’arte di Francesca Mesiano, sottolineando che il loro duetto rappresenta ancora un punto di riferimento. La dichiarazione non indica piani concreti, ma lascia aperta la possibilità di future collaborazioni.

«ComaCose? Non escludo il ritorno». Fausto Lama è in pieno lancio del suo nuovo progetto solista ma non può ignorare un duetto così importante come quello con California, all’anagrafe Francesca Mesiano. Per il momento è solo una suggestione ma, chissà, nel tempo potrebbe prendere corpo e diventare realtà. «Non è stato messo un punto definitivo», assicura Fausto nell’edicola degli artisti de Il Tempo, dove è venuto a parlare dei suoi primi tre singoli «A tanto così», «Burrocacao» e «Giovani Bukowski». Le sfide dell'energia. L'intervista del direttore Capezzone al ministro Pichetto Fratin "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". La promessa di Tiziano Ferro 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fausto Lama va oltre il solista: "Coma_Cose? Non escludo il ritorno"

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