Il ritorno all' energia nucleare scuote la politica marchigiana Che polemica tra Giacomo Bugaro Andrea Nobili Avs e Nicolò Pierini Lega

Nella giornata di giovedì 5 giugno 2026, la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge delega proposto dal ministro della Sicurezza energetica, che mira a riavviare la produzione di energia nucleare nel paese. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra esponenti politici, con critiche e commenti provenienti da diverse forze politiche. La proposta prevede un percorso legislativo volto a ripristinare l’uso dell’energia nucleare in tempi non specificati.

ANCONA – Nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno 2026, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega proposto dal ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, utile a far sì che l’Italia, in un futuro non troppo lontano, possa tornare a produrre energia nucleare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Hantavirus Proves We Learned Absolutely Nothing from COVID-19

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Zes, riparte la polemica. Valeria Mancinelli (Pd): «Per ora solo propaganda». Giacomo Bugaro: «Preso un altro granchio»

Nicolò Pierini: «Bene la riconferma di Massimo Olivetti e il risultato della Lega. Abbiamo lavorato bene e vicino ai cittadini»Nicolò Pierini, commissario della Lega a Senigallia, ha commentato la riconferma di Massimo Olivetti come sindaco dopo le elezioni comunali.

Argomenti più discussi: Nobili (Avs), 'futuro energetico delle Marche non si costruisce col nucleare'; All’Istao i ceo del futuro, un ponte tra Italia e Balcani. Baldassarri: Investiamo nelle nuove generazioni.

Bugaro, 'tra costi energia e lavoro l'interrogativo è la competitività dell'Europa'(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Sulle varie crisi di aziende in Italia e i piani con migliaia di esuberi, l'ultimo dei quali annunciato da Electrolux, aleggia un grande interrogativo che è la competitività ... msn.com

GeotherMOOC, Bugaro 'energia non riguarda solo l'ambiente ma anche la competitività'- URBINO, 08 APR - Il problema energetico non è solo nel rispetto dell'ambiente, ma soprattutto nella competitività. Lo ha sottolineato Giacomo Bugaro, assessore regionale delle Marche con delega ... ansa.it