Zes riparte la polemica Valeria Mancinelli Pd | Per ora solo propaganda Giacomo Bugaro | Preso un altro granchio
La discussione sulla Zes riprende con scontri tra esponenti politici. Valeria Mancinelli, del Pd, definisce le iniziative legate alla Zes come “solo propaganda”. L’assessore Giacomo Bugaro risponde sostenendo che si tratta di un’interpretazione sbagliata. La polemica si accende con commenti contrastanti tra i due rappresentanti, senza ulteriori dettagli sulle posizioni ufficiali o sui contenuti delle proposte.
ANCONA – Dici Zes e subito parte la polemica tra Valeria Mancinelli del Pd e l’assessore Giacomo Bugaro. I due, sin dalla campagna elettorale delle regionali del 2025, sono in guerra aperta sul porto di Ancona prima e, una volta annunciata dalla premier Giorgia Meloni alla Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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