Zes riparte la polemica Valeria Mancinelli Pd | Per ora solo propaganda Giacomo Bugaro | Preso un altro granchio

ANCONA – Dici Zes e subito parte la polemica tra Valeria Mancinelli del Pd e l’assessore Giacomo Bugaro. I due, sin dalla campagna elettorale delle regionali del 2025, sono in guerra aperta sul porto di Ancona prima e, una volta annunciata dalla premier Giorgia Meloni alla Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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