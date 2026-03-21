Chi ha almeno 63 anni e 5 mesi di età, con almeno 30 anni di contributi o più, deve fare attenzione alla scadenza per la domanda dell'Ape sociale. La richiesta può essere presentata fino al 31 marzo, dopodiché si rischia di perdere la possibilità di accedere alla misura. È importante agire in tempo per evitare di perdere questa opportunità di pensione anticipata.

Hai almeno 63 anni e 5 mesi di età e almeno 30 anni di anzianità contributiva (o 32 o 36 a seconda dell'attività che svolgi) o raggiungi questi requisiti entro il 31 dicembre del 2026? Ape sociale, perché fare domanda entro il 31 marzo Se sì, allora è il caso di fare presto. Il 2026, infatti, sarà l’ultimo anno di operatività dell’Ape sociale, lo strumento di anticipo pensionistico destinato a determinate categorie di lavoratori. L’Inps ha riaperto le procedure per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti, dopo la proroga della misura prevista dalla legge di Bilancio 2026. E il 31 marzo 2026 è il primo termine... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni, perché è importante fare subito la domanda per l'Ape sociale: cosa si rischia se si fa dopo il 31 marzo

Articoli correlati

Ape Sociale 2026, domanda entro il 31 marzo per la pensione anticipataÈ in scadenza il primo termine utile del 2026 per accedere all’ Ape Sociale, l’indennità economica a carico dello Stato che consente ad alcune...

Pensioni anticipate 2026: al via l’Ape Sociale, requisiti e come presentare la domandaCon l’avvio del nuovo anno entra nel vivo il percorso per l’accesso alla pensione anticipata nel 2026.

PENSIONE ANTICIPATA: SCOPRI I PRO E CONTRO DELL'APE SOCIALE #previdenza

Tutto quello che riguarda Pensioni perché è importante fare...

Temi più discussi: Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Pensioni e referendum: perché bisogna votare No; Fondi pensione, come convincere i più giovani? Con la ricetta olandese l'assegno aumenta (e il Pil ne beneficia); C’è lavoro dopo la pensione.

Pensioni INPS, perché cresce l’età pensionabile e quali alternativePensioni INPS, perché i requisiti aumentano dal 2027 e cosa cambia Dal 2027 i simulatori INPS incorporano ufficialmente l’aumento dei requisiti pensio ... assodigitale.it

Pensioni, ecco a quanti anni ci va chi lavora part-time. Lo dice l’InpsPensioni, se guadagni meno di 1.000 euro al mese rischi di non andarci a 67 anni. Un vero problema per chi lavora con orario part-time. money.it

BenInformati, Quotidiano | Pensioni: dal 2027 scatta l’aumento dei requisiti facebook

Pensioni: requisiti aggiornati per il 2027 e il 2028. Le nuove disposizioni relative all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita rb.gy/osx36g Inps Comunica x.com