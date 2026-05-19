Il divino Otelma le 7 lauree e la tariffa per i consulti | 100 euro per quella online ma pago le tasse

Il Divino Otelma, noto come Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi e presidente degli occultisti italiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle sue attività. Ha spiegato di possedere sette lauree e di applicare tariffe specifiche per i consulti, fissando a 100 euro il costo per quelli svolti online, con l’obbligo di pagare le tasse sul guadagno. Inoltre, ha affermato di non poter prevedere i numeri del Lotto, poiché questa attività sarebbe vietata dalla sua deontologia.

Il Divino Otelma, Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi (la sua), presidente degli occultisti italiani, dice che non può prevedere i numeri al Lotto perché «ci è proibito, va contro la nostra deontologia». Ce l’hanno anche i maghi, quindi, come racconta il genovese 77enne Marco Amleto Belelli in un’intervista al Corriere della Sera. Anche se c’è un aiuto: «In certune occasioni offriamo una tabella di numeri armonici alla data di nascita. Alcuni hanno vinto, ma a noi non hanno dato nulla». Vedi a volte l’ingiustizia. L’infanzia del Divino. Otelma (ovvero: Amleto al contrario) racconta la sua infanzia: «I miei genitori mi chiamarono Amleto, poi li convinsero ad aggiungere Marco: “Altrimenti lo prenderanno in giro”. 🔗 Leggi su Open.online

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