Il retroscena di De Roon sul pianeta Gasperini | All’inizio hai le gambe piene ma alla fine lo segui ciecamente

Marten De Roon ha condiviso un pensiero su Gian Piero Gasperini durante il podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan. Ha detto che all'inizio si sente il peso delle gambe, ma nel tempo si finisce per seguirlo senza esitazioni. Le sue parole offrono un’immagine di come i calciatori percepiscono l’approccio dell’allenatore nel corso delle stagioni. De Roon ha anche parlato di aspetti meno noti del rapporto con Gasperini, rivelando un lato più personale.

Marten De Roon ha scelto i microfoni di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan, per tracciare un ritratto intimo, profondo e a tratti inedito di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista dell’Atalanta ha analizzato l’impatto che il tecnico di Grugliasco ha avuto sulla sua evoluzione professionale, non nascondendo le fatiche titaniche che si nascondono dietro ai suoi celebri ed estenuanti metodi di allenamento quotidiani. «Lo sento ogni tanto, grazie a lui sono diventato un giocatore molto più forte: ho giocato la Champions League e ho giocato in nazionale. Da noi ha portato tantissimi risultati, ti viene automatico seguirlo ciecamente, senza pensare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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