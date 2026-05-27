Michael Valgren ha conquistato la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 202 km da Cassano d’Adda ad Andalo. Dopo un inizio difficile, il corridore nordico ha portato a termine un’azione perfetta negli ultimi chilometri, chiudendo davanti agli avversari. La sua vittoria è arrivata in una tappa con salite e discese, con un finale in volata. Valgren ha commentato che l’avvio è stato molto duro, ma la conclusione è stata perfetta.

Giocata di fino di Michael Valgren al Giro d’Italia 2026. Il corridore nordico ha infatti vinto la diciassettesima tappa della Corsa Rosa, caratterizzata da un percorso di 202 km con partenza da Cassano d’Adda ed arrivo ad Andalo. “E’ È stata una giornata durissima – ha detto Valgren – L’inizio è stato davvero tostissimo, il gruppo era molto disorganizzato e per 65 km non siamo riusciti a fare partire la fuga; è stata un’azione perfetta alla fine, sono partito, avevo il vento contro, gli altri invece hanno esitato. Direi che ha funzionato. Valgren ha poi chiosato: “Altro successo dopo la Tirreno-Adriatico? Questa stagione sta andando bene, mi sono allenato bene, è stato utilissimo allenarsi a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michel Valgren: “Azione perfetta alla fine, ma l’inizio è stato tostissimo”

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