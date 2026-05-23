De Roon al telefono con Gasperini durante la Tripletta | che retroscena su Malen!

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast di Gazzetta disponibile su YouTube, Marten De Roon ha parlato al telefono con Gasperini. Tra il giocatore e l'allenatore esiste un legame indissolubile: non è un caso che, prima di puntare su Malen, Gasp abbia fatto una telefonata decisiva al centrocampista dell'Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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