Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast di Gazzetta disponibile su YouTube, Marten De Roon ha parlato al telefono con Gasperini. Tra il giocatore e l'allenatore esiste un legame indissolubile: non è un caso che, prima di puntare su Malen, Gasp abbia fatto una telefonata decisiva al centrocampista dell'Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Roon al telefono con Gasperini durante la Tripletta: che retroscena su Malen!

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