il renate lancia la sfida ecco il tecnico gattuso

Il Renate ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Giacomo Gattuso come nuovo allenatore. La notizia, che circolava da alcuni giorni, è stata confermata ieri con un comunicato ufficiale. Gattuso prende il posto del precedente tecnico e guiderà la squadra nelle prossime partite. La società ha ringraziato l’ex allenatore per il lavoro svolto e ha dato il benvenuto al nuovo tecnico.

Mancava di fatto solo l’ufficialità e da ieri c’è anche quella. Giacomo, per tutti Jack, Gattuso è il nuovo allenatore del Renate. Succede a Luciano Foschi che già ad aprile non aveva accettato la proposta di rinnovo. Fallito il piano A (Marco Turati ha scelto di entrare a far parte dello staff di Vincenzo Italiano), i due direttori Massimo Crippa e Oscar Magoni hanno virato sul profilo dell’allenatore comasco che nei giorni scorsi ha firmato un contratto biennale. Non si porterà collaboratori e avrebbe anche dato il suo benestare alla conferma in blocco dei giocatori già contrattualizzati. Il nome di Gattuso era già stato accostato in passato al Renate e la sua presenza sulle tribune del Città di Meda non è mai passata inosservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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