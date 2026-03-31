Foschi lancia il Renate | Sogniamo in grande

Dopo una vittoria netta contro il Novara, il presidente del Renate ha dichiarato che la squadra ha grandi ambizioni per il futuro. La squadra ha mostrato una buona prestazione nella partita appena disputata, consolidando la posizione in campionato. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un'intervista in cui si è parlato anche degli obiettivi a lungo termine del club.

Dopo la chiara vittoria contro il Novara che dopo le sfide della domenica (ma in attesa del recupero Inter U23-Trento) riporta il Renate a -1 dal terzo posto (e a -4 dal quarto), il paragone corre veloce alla sfida di sette giorni prima persa contro il Vicenza che un po’ di amaro in bocca, probabilmente, lo aveva lasciato in virtù dello status di “già promossa“ della Lanerossi. Insomma, nonostante la bravura degli avversari, ci si aspettava di più. La reazione è arrivata immediata contro una squadra sì meno forte della capolista ma lanciatissima e che non perdeva da due mesi. E Luciano Foschi lo sapeva. Lo aveva detto anche dopo il ko coi veneti e lo ha ribadito dopo il 3-1 al Novara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Foschi lancia il Renate: "Sogniamo in grande" Articoli correlati Foschi carica il Renate: "Lotteremo per la finale"Se tra Renate e Latina è ancora tutto da giocare con la bilancia che pende, giusto un poco, dalla parte dei laziali che il 28 affronteranno la gara... Foschi esalta il Renate: "Riscattata l’eliminazione in Coppa"Nel 2026 ha lo stesso rendimento della capolista Vicenza, già con un piede e tre-quarti in serie B.