renate dietrofront tecnico mister turati sceglie la a

Il Renate ha subito una sconfitta con un cambio di allenatore, quando il tecnico ha deciso di schierare il portiere di riserva. La squadra ha perso una partita importante, segnando un fallimento nel mese di maggio. La decisione del mister ha portato a questa situazione, lasciando i tifosi delusi. Il risultato ha influenzato la classifica e il morale della squadra.

Non passerà alla storia come il mese di maggio più bello per il Renate. L’incredibile eliminazione subita ai playoff per mano del Casarano dopo uno splendido terzo posto in campionato e l’improvviso dietro-front di Marco Turati che sarebbe stato il successore di Luciano Foschi sulla panchina dopo praticamente avere trovato un accordo "su tutto" con i direttori Massimo Crippa e Oscar Magoni. Ma negli ultimi giorni il trainer lecchese avrebbe improvvisamente cambiato idea attratto dalle sirene della Serie A dove troverà un posto nello staff di Vincenzo Italiano al Bologna. Turati aveva già lavorato con il tecnico rossoblù prima allo Spezia e poi alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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