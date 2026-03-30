Docente accoltellata il suo racconto | Salvata dal coraggio di un altro studente

L'aggressione subita dalla docente Chiara Mocchi all'Istituto comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, il 25 marzo, ha riportato al centro del dibattito il tema della violenza in classe e dell'influenza dei contenuti online sui comportamenti degli adolescenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Docente accoltellata a scuola da uno studente: condizioni gravi ma stabili, salvata con una trasfusione in voloABBONATI A DAYITALIANEWS Trasfusione in volo e intervento d’urgenza Restano serie le condizioni di Chiara Mocchi, insegnante di francese accoltellata...

Il racconto della prof accoltellata: "Un fendente a un millimetro dalla mia aorta e quasi un litro e mezzo di sangue perso. Salvata da uno studente"Chiara Mocchi , la professoressa accoltellata da un suo alunno tredicenne nella scuola media di Trescore Balneario , in una lettera dall’ospedale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Docente accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Bergamo, chi è Chiara Mocchi, l'insegnante accoltellata da un suo studente. L'amore per il francese e per la poesia: Seria e stimata; Prof accoltellata, il 13enne a un’amica: Tagliati o rivelo i tuoi segreti; Lettera aperta alla professoressa accoltellata dal suo alunno: Oggi è il tuo dolore, ma dentro quella ferita ci siamo tutti noi insegnanti come te, che continuiamo a credere nella scuola, nonostante tutto.

Prof accoltellata, la docente scrive nuova lettera: Salvata da un altro alunno e da donatori del sangueL'istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, dove è stata accoltellata la professoressa Chiara ... msn.com

Docente accoltellata, Valditara: Sta molto meglio, abbiamo avuto un bellissimo colloquio di quasi un’ora. Poi avverte: La scuola non può fare tutto, serve il ...Un colloquio di quasi un'ora con Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni accoltellata da un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha precedut ... orizzontescuola.it

Dall’ospedale il messaggio della docente accoltellata mercoledì alle medie di Trescore indirizzato ai donatori di sangue dell’Avis - facebook.com facebook

L’insegnante accoltellata da un 13enne nella #Bergamasca. Emergono i propositi choc del ragazzino che sui social scriveva “Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”. “Non provo rancore, aiutiamolo”, scrive la docente in una lettera aperta dall’osped x.com