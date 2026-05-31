Non ce l’ho con lui | parla il professore aggredito da uno studente di 12 anni a Trapani | Mi ha colpito tre volte al petto era impassibile

Un insegnante di tecnologia di una scuola in provincia di Trapani è stato aggredito da uno studente di 12 anni, che gli ha sferrato tre colpi al petto con due coltelli. L'episodio si è verificato all’interno dell’aula e il ragazzo si è mostrato impassibile durante l’attacco. Il docente ha riferito di non provare rabbia nei confronti dello studente e si è detto principalmente preoccupato per quanto accaduto.

Non prova rabbia. Dopo l’aggressione subita in classe da uno studente di 12 anni armato di due coltelli, un docente di Tecnologia di una scuola della provincia di Trapani dice di sentirsi soprattutto preoccupato. « Non ce l’ho con lui. Sono solo preoccupato per lui e per i tanti ragazzi che vedo fragili e sbandati», racconta al Corriere della Sera a distanza di poche ore dall’episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Venerdì mattina il professore si trovava in aula con la sua classe. «Avevamo cominciato la lezione da dieci minuti. La porta dell’aula era chiusa». All’improvviso uno studente è entrato indossando «un caschetto nero da bici, su cui aveva attaccato il cellulare con lo scotch, e una mascherina bianca di quelle che usano i muratori». 🔗 Leggi su Open.online

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Il professore non sa che lo studente è un genio della matematica: lo sfida e se ne pente

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