Il progressista che abita a Lecco ma il lago è di Como

Un comico di Lecco ha portato in scena un monologo che ironizza sulle sue origini, facendo riferimento alla storica rivalità tra Lecco e Como. Durante il suo intervento, ha scherzato sulla sua identità di progressista lariano, creando una parodia che ha suscitato risate tra il pubblico. Il suo stile combina l’umorismo con riferimenti locali, evidenziando le differenze tra i due territori attraverso battute sulla cultura e le tradizioni della zona.

Filippo Spreafico è uno dei comici emergenti della Stand Up Comedy. In uno dei suoi monologhi più divertenti ha giocato con le sue origini, partendo naturalmente dall'antica diatriba tra Lecco e Como, per offrire una divertente parodia del progressista lariano. Apertura verso gli altri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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