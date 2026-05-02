Lecco si tuffa nel lago di Como e non torna in superficie | morto 15enne

Un 15enne è morto nel lago di Como dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. L’incidente è avvenuto durante una giornata trascorsa con amici, che hanno dato l’allarme quando il ragazzo non è tornato in superficie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una giornata tra amici si è trasformata in tragedia quando un giovane di 15 anni si è tuffato nel lago senza riemergere. Nonostante la massiccia operazione di soccorso per il ragazzo non c’è stato nulla da fare Un tuffo e poi il terrore. Nel lago di Como, in zona Mandello (Lecco),un ragazzo di 15 anni si è tuffato senza però riemergere in superficie. Gli amici del giovane hanno dato immediatamente l’allarme. Dopo un’intensa ricerca, il corpo senza vita del 15enne è stato rinvenuto a dieci metri di profondità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si dovrebbe trattare diun giovane turista che si era recato a lago per passare una giornata con gli amici.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lecco, si tuffa nel lago di Como e non torna in superficie: morto 15enne Notizie correlate Lecco, si tuffa nel lago e non riemerge: morto 15enneTragedia nel lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como senza... Leggi anche: Si tuffa nel lago di Como, ma non riemerge: morto un 15enne Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Si tuffa nel canale per salvare il cane e muore annegato. Lecco, 15enne si tuffa nel lago e non riemerge più. Recuperato il corpoImmediato l'intervento dei vigili del Fuoco che hanno subito avviato le ricerche, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti ... affaritaliani.it Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne(Adnkronos) – Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato co ... notizie.it TORNA LA LUMBARD FEST festa della #Lega nella Brianza Lecchese dal 17 al 19 luglio 2026, ATTENZIONE!!! Anche quest’anno saremo nella bellissima area feste ad IMBERSAGO sempre in Provincia di Lecco, a pochi passi dal fiume Adda che ci unisce al - facebook.com facebook