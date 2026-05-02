Lecco si tuffa nel lago di Como e non torna in superficie | morto 15enne

Da ildifforme.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 15enne è morto nel lago di Como dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. L’incidente è avvenuto durante una giornata trascorsa con amici, che hanno dato l’allarme quando il ragazzo non è tornato in superficie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una giornata tra amici si è trasformata in tragedia quando un giovane di 15 anni si è tuffato nel lago senza riemergere. Nonostante la massiccia operazione di soccorso per il ragazzo non c’è stato nulla da fare Un tuffo e poi il terrore. Nel lago di Como, in zona Mandello (Lecco),un ragazzo di 15 anni si è tuffato senza però riemergere in superficie. Gli amici del giovane hanno dato immediatamente l’allarme. Dopo un’intensa ricerca, il corpo senza vita del 15enne è stato rinvenuto a dieci metri di profondità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si dovrebbe trattare diun giovane turista che si era recato a lago per passare una giornata con gli amici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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