Lecco si tuffa nel Lago di Como e non riemerge | morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è deceduto nel Lago di Como a Mandello del Lario dopo essersi tuffato e non essere più tornato a galla. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le ricerche sono proseguite per alcune ore senza esito positivo. La famiglia si trova ora a vivere un momento di grande dolore.

Tragedia nel Lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del Lago di Como senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, 118 e una squadra di sommozzatori che ha individuato il corpo, privo di vita, sul fondale a circa 10 metri di profondità, e lo ha recuperato per affidarlo ai sanitari che ne hanno constatato il decesso. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero ‘Drago 149’ in servizio presso la base di Malpensa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecco, si tuffa nel Lago di Como e non riemerge: morto 15enne Notizie correlate Lecco, si tuffa nel lago e non riemerge: morto 15enneTragedia nel lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como senza... Leggi anche: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Si tuffa nel canale per salvare il cane e muore annegato. Lecco, si tuffa nel Lago di Como e non riemerge: morto 15enneTragedia nel Lecchese dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello del Lario dopo essersi tuffato nelle acque del Lago di Como senza riemergere. Il ... lapresse.it Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne(Adnkronos) – Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato co ... notizie.it Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne. Il corpo recuperato dalla Guardia costiera e dai sommozzatori dei vigili del fuoco. #ANSA - facebook.com facebook