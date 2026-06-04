Albania in rivolta contro il resort del genero di Trump | Distruggerà un paradiso naturale

Notizia in breve

Migliaia di persone sono scese in piazza in Albania per protestare contro la costruzione di un resort vicino a un'area naturale protetta. La manifestazione ha visto l'uso di fenicotteri gonfiabili come simbolo della protesta, che denuncia la distruzione di un ambiente naturale. Le autorità sono state criticate per presunte mancanze di trasparenza riguardo al progetto, che coinvolge il genero di un ex presidente degli Stati Uniti. La protesta si concentra sulla tutela del paesaggio e sulla trasparenza nelle decisioni di sviluppo.