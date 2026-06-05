Il prezzo del successo L’estate degli eventi Il ponte vale milioni ma la città si spacca

Durante l’estate, la città ha visto un grande afflusso di persone: 50.000 persone hanno partecipato al concerto di Vasco Rossi tra soundcheck e data zero del tour. RiminiWellness ha registrato un incremento del 15% nelle presenze complessive e del 25% di visitatori provenienti da 140 Paesi diversi. La città si è divisa tra entusiasmo e criticità, con il ponte che ha portato milioni di euro di ricavi.

Cinquantamila presenze per Vasco Rossi tra soundcheck e data zero del tour, RiminiWellness che chiude con un aumento del 15% delle presenze e del 25% della partecipazione internazionale, visitatori arrivati da 140 Paesi. Sono i numeri che raccontano il lungo ponte del 2 giugno sulla Riviera. Numeri che, tuttavia, hanno avuto come contraltare le polemiche esplose soprattutto a Rimini sul fronte della viabilità. Le due serate di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri, sommate alla contemporanea presenza degli appassionati di fitness in Fiera e agli altri appuntamenti ospitati sul territorio, hanno infatti generato, com’era prevedibile, traffico intenso, difficoltà a parcheggiare e limitazioni alla circolazione che hanno alimentato proteste da parte di residenti e attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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