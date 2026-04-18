Il Salone del Mobile apre lunedì 21 aprile e si chiude il 26 ma molti degli eventi collaterali inaugurano prima o si prolungano oltre E da quest’anno la Notte bianca degli archivi Per evitare la fila è consigliato accreditarsi

Da iodonna.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Salone del Mobile si svolgerà dal 21 al 26 aprile, con molti eventi collaterali che iniziano prima o si protraggono oltre le date ufficiali. Quest’anno si tiene anche la Notte bianca degli archivi, con accesso consigliato previo accredito per evitare code. La settimana del design è già iniziata con vernissage di mostre e altri appuntamenti dedicati agli operatori del settore.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il Salone del Mobile apre lunedì 21 aprile e si chiude il 26, ma molti degli eventi collaterali inaugurano prima o si prolungano oltre. E da quest’anno la Notte bianca degli archivi. Per evitare la fila, è consigliato accreditarsi. La settimana del design, per gli addetti ai lavori, è già iniziata. I vernissage delle mostre nei musei sono stati officiati perché non si perdessero nel mare di eventi, presentazioni e colazioni di lavoro si rincorrono da giorni e chi può si è sfilato del tutto dal calendario giocando ancora più d’anticipo. Come la decoratrice Barbara Frua e studio Pictalab, che hanno aperto la loro elegante bottega di arti e mestieri in via Marsala, Nonòzio, a inizio mese.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il Salone del Mobile apre lunedì 21 aprile e si chiude il 26, ma molti degli eventi collaterali inaugurano prima o si prolungano oltre. E da quest’anno la Notte bianca degli archivi. Per evitare la fila, è consigliato accreditarsi.

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