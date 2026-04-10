Lazzaretto Estate Shining Production si aggiudica il bando per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi

Lazzaretto Estate ha annunciato che Shining Production si occuperà dell’organizzazione e della realizzazione degli eventi dal 2026 al 2028. La decisione è stata presa attraverso l’assegnazione di un bando pubblico, che ha coinvolto diverse aziende del settore. La società vincitrice avrà il compito di pianificare e gestire le attività previste per questa manifestazione estiva a Bergamo nei prossimi tre anni.

Accordo triennale, previsti almeno 14 eventi e iniziative tra musica e intrattenimento ogni anno: presto il cartellone del 2026 Bergamo. Shining Production si è aggiudicata il bando per gli eventi di Lazzaretto Estate 2026 per il triennio dal 2026 al 2028. La procedura ha determinato la concessione dei servizi per l’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. La proposta di Shining è risultata, secondo l’Amministrszione, “quella maggiormente rispondente ai criteri artistici, organizzativi e tecnici previsti dal bando”. Il Comune di Bergamo realizza ogni anno al Lazzaretto, la rassegna artistico-musicale che anima la vita cittadina durante l’estate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Tumore al seno, l'Asl si aggiudica il bando Pnrr: aumentano gli screening mammograficiL’Asl Salerno si aggiudica il bando ministeriale Pnrr per il potenziamento delle attività di prevenzione e screening, bandito dal Ministero della...

Palio dei Rioni 2026, il bando per la realizzazione del drappoArezzo, 27 gennaio 2026 – Pubblicato il bando per la realizzazione del drappo del Palio dei Rioni 2026.

Lazzaretto Estate, Shining Production si aggiudica il bando per l’organizzazione e la realizzazione degli eventiAccordo triennale, previsti almeno 14 eventi e iniziative tra musica e intrattenimento ogni anno: presto il cartellone del 2026 ... bergamonews.it

Nek e Mannoia, Bollani e Ruffini: «Lazzaretto Estate» prende formaGli spettacoli si terranno tra il 13 giugno e il 26 luglio al Lazzaretto in piazzale Goisis e «Shining Production» ha già comunicato due nomi: il 28 giugno a salire sul palco sarà Nek con lo ... ecodibergamo.it