A 48 ore dalla vittoria dello scudetto, il presidente ha dichiarato di non voler acquistare la squadra di calcio. In una nota, ha affermato che il calcio negli ultimi anni promuove valori sbagliati e ha deciso di non investire più nel club. La sua scelta arriva dopo un lungo periodo di riflessione, senza riferimenti a eventuali trattative o offerte concrete.

Presidente Grassi, a 48 ore di distanza dalla vittoria dello scudetto l’adrenalina è ancora a mille? "Poco fa ho incontrato un mio collaboratore che non vedevo da alcuni giorni e gli ho chiesto: allora, chi ha vinto? E lui, un po’ perplesso dalla domanda: beh, abbiamo vinto noi! Ecco sapere che tutti hanno seguito la finale, che stiamo facendo conoscere a Reggio questo sport finora poco noto, uno sport diverso, che crea socialità, che fa legare i bambini, è la mia più grande soddisfazione". Un successo costruito, voluto. "Abbiamo allestito una squadra di altissimo livello tecnico, fisico e atletico, ma soprattutto di splendido livello tattico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Enrico Grassi: "Non compro la Reggiana. Il calcio da troppo tempo indica valori sbagliati"

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