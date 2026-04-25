Giovanni Tarantino ha annunciato ufficialmente l’acquisto dell’Imolese, dichiarando che la società sarà sua e che in futuro si divertirà con questa gestione. La decisione è stata comunicata nel giorno di oggi, 25 aprile 2026, attraverso un messaggio diretto. Tarantino ha espresso sicurezza riguardo alla proprietà e alle intenzioni di portare avanti il club, senza fornire dettagli ulteriori sui piani futuri.

Imola, 25 aprile 2026 – Giovanni Tarantino ha le idee chiare, forse più di quando si è fatto avanti per l’acquisto dell’Imolese. Da allora sono passati 40 giorni pieni di impegni, scadenze, incontri. L’analisi dei bilanci, poi l’offerta e ora la resa dei conti, nel vero senso della parola: tra un altro mese, il 26 maggio, è fissata la vendita all’asta del club rossoblù, e lui, l’unico ad avera sinora presentato un’offerta – i centomila euro richiesti a gran voce dal curatore Alessandro Servadei – e ad aver materialmente messo soldi veri, una caparra di ventimila, è atteso al passo decisivo. E nel frattempo? Continuerà a fare la spola tra Palermo e Imola, tra l’entusiasmo per questa nuova avventura della sua giovane ma già intensa carriera imprenditoriale e l’incertezza per quello che potrebbe essere un salto nel buio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’salvataggio’ dell’Imolese, Tarantino parla da presidente: “La compro, poi ci divertiremo”

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