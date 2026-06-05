Il Prefetto ha ricevuto il Governatore del 2071° Distretto del Rotary International

Il Prefetto ha incontrato ieri mattina il Governatore del 2071° Distretto del Rotary International, dedicato alla Toscana, per l’annata 2026-2027. L’appuntamento si è svolto al Palazzo del Governo.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Nella mattinata di ieri, 4 giugno, presso il Palazzo del Governo il Prefetto ha ricevuto il Governatore del 2071° Distretto del Rotary Internationa l (Toscana) per l’annata 2026- 2027, Cav. Alberto Papini, unitamente al Dott. Antonio R.F. Aldinucci, Presidente incoming del Rotary Club Arezzo ed al Dott. Donato Neri, Presidente incoming del Rotary Club Arezzo Est. L’incontro ha rappresentato l’occasione per condividere la forte attenzione rivolta alle tematiche dello sviluppo sociale e culturale del territorio. Un particolare apprezzamento è stato espresso dal Prefetto nei confronti dei numerosi progetti e iniziative... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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