Lions Club Umbertide Rolando Pannacci eletto primo vice governatore del distretto 108L
Il Lions Club Umbertide ha annunciato l’elezione di Rolando Pannacci a Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108L, che comprende le regioni di Umbria, Lazio e Sardegna. L’assegnazione è stata comunicata durante il Congresso di Primavera che si è svolto recentemente a Pomezia. Pannacci è un socio del club e questa nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo ruolo all’interno dell’organizzazione.
Il Lions Club Umbertide esprime grande soddisfazione e orgoglio per l’elezione del socio Rolando Pannacci a Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108L (Umbria, lazio e Sardegna), avvenuta in occasione del Congresso di Primavera tenutosi nei giorni scorsi a Pomezia.Con ben 213 voti su 239.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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