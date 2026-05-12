Lions Club Umbertide Rolando Pannacci eletto primo vice governatore del distretto 108L

Il Lions Club Umbertide ha annunciato l’elezione di Rolando Pannacci a Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108L, che comprende le regioni di Umbria, Lazio e Sardegna. L’assegnazione è stata comunicata durante il Congresso di Primavera che si è svolto recentemente a Pomezia. Pannacci è un socio del club e questa nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo ruolo all’interno dell’organizzazione.

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