Distretto 108 Ya Lions International il Governatore Pino Naim | il nostro impegno al servizio della comunità

Il Distretto 108 Ya Lions International ha annunciato il rinnovo dell’impegno dei suoi membri a favore delle attività di servizio rivolte alla comunità. Il Governatore del distretto ha sottolineato l’importanza di un lavoro quotidiano che, pur senza clamore, contribuisce a migliorare le condizioni locali. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli su iniziative specifiche o interventi in programma.

di Bianca Desideri Esiste un lavoro che spesso non fa rumore, ma che incide profondamente nella vita delle comunità. È quello portato avanti, giorno dopo giorno, dai Lions del Distretto 108 Ya, che riunisce Club di Basilicata, Calabria e Campania, sotto la guida del Governatore Pino Naim. L’anno sociale sta procedendo nel segno della continuità e dell’attenzione ai bisogni reali, con iniziative che si inseriscono pienamente nelle Cause Globali del Lions International: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile e sostegno ai giovani. Ambiti diversi, ma uniti da un filo comune: la volontà di prendersi cura delle persone, soprattutto di quelle più fragili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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