Il poeta Francesco Dell’Orso premiato in Grecia
Un poeta alannese ha ricevuto un premio in Grecia. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna del riconoscimento durante un evento letterario. Dell’Orso ha ottenuto il premio per la sua raccolta di poesie pubblicata l’anno scorso. La giuria ha valutato le sue opere come innovative nel panorama poetico. Nessuna altra informazione su altri riconoscimenti o dettagli sulla premiazione è stata comunicata.
Il poeta alannese Francesco Dell’Orso continua a raccogliere importanti riconoscimenti nel panorama letterario nazionale e internazionale. Recentemente si è distinto nel concorso internazionale di poesia “La Culla dei Poeti” svoltosi in Grecia a Corfù il 24 maggio.In questa prestigiosa rassegna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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