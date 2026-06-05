Il poeta Francesco Dell’Orso premiato in Grecia

Notizia in breve

Un poeta alannese ha ricevuto un premio in Grecia. La cerimonia si è svolta ieri, con la consegna del riconoscimento durante un evento letterario. Dell’Orso ha ottenuto il premio per la sua raccolta di poesie pubblicata l’anno scorso. La giuria ha valutato le sue opere come innovative nel panorama poetico. Nessuna altra informazione su altri riconoscimenti o dettagli sulla premiazione è stata comunicata.