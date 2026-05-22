I versi sull’Abruzzo del poeta Dell’Orso premiati a Ravenna

Il 17 maggio, nella Basilica Dantesca di Ravenna, il poeta alannese Francesco Dell’Orso ha ricevuto un premio per la sua silloge inedita intitolata “La corda dell’albore”, dedicata all’Abruzzo. La premiazione si è svolta nella chiesa di San Francesco. Dell’Orso ha ottenuto il riconoscimento per i versi dedicati alla regione abruzzese, che sono stati valutati positivamente dalla giuria. La poesia si concentra sulla rappresentazione del territorio e delle sue caratteristiche, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

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