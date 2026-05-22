I versi sull’Abruzzo del poeta Dell’Orso premiati a Ravenna
Il 17 maggio, nella Basilica Dantesca di Ravenna, il poeta alannese Francesco Dell’Orso ha ricevuto un premio per la sua silloge inedita intitolata “La corda dell’albore”, dedicata all’Abruzzo. La premiazione si è svolta nella chiesa di San Francesco. Dell’Orso ha ottenuto il riconoscimento per i versi dedicati alla regione abruzzese, che sono stati valutati positivamente dalla giuria. La poesia si concentra sulla rappresentazione del territorio e delle sue caratteristiche, senza ulteriori commenti o interpretazioni.
Il poeta alannese Francesco Dell’Orso è stato premiato il 17 maggio nella Basilica Dantesca San Francesco a Ravenna,per la silloge inedita”La corda dell’albore” dedicata all’Abruzzo. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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