Il 7 rossoblù si è aggiudicato un premio a Coverciano e ha inviato un messaggio all’ambiente affermando la volontà di chiudere la stagione con dignità. Nel frattempo, Riccardo Orsolini, noto come Orso, ha commentato il proseguimento della stagione, sottolineando la necessità di onorare le ultime cinque partite. La stagione si avvia alla conclusione, ma per Orsolini potrebbe non essere ancora finita, considerando il suo stato di incertezza.

Stagione finita? Non per Riccardo Orsolini, l’Orso che è andato in letargo a dicembre e che a metà primavera sarebbe ora che tornasse a riveder, se non le stelle, almeno un barlume di luce. Di un po’ di luci della ribalta aveva bisogno ieri il numero 7 rossoblù che con la Juve è stato uno dei pochi a trasmettere nella ripresa timidi segnali di risveglio. Coverciano, consegna dei premi ‘Inside the Sport 2026’. Anche se non c’è l’azzurro, e men che meno un sogno mondiale che si realizza, Orsolini non alza bandiera bianca. Domanda inevitabile: stagione finita come suggerisce Italiano? "No – dice Orso – perché abbiamo ancora cinque partite da giocare".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premiato a coverciano, il 7 rossoblu’ manda un segnale all’ambiente: "VOGLIAMO CHIUDERE CON DIGNITA’». Orso rimedia: "Cinque partite da onorare»

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