Il Planetario porta il pubblico nel firmamento | osservazioni costellazioni e viaggio immersivo nel Sistema solare
Il planetario organizza un pomeriggio dedicato all’osservazione del Sole, con attività che comprendono un viaggio immersivo nel Sistema solare e sessioni di orientamento tra pianeti e costellazioni. L’evento offre al pubblico la possibilità di scoprire le caratteristiche dei corpi celesti e di conoscere meglio il cielo stellato. Sono previste sessioni di osservazione e spiegazioni per approfondire i principali elementi del firmamento.
Un pomeriggio per osservare il sole, entrare simbolicamente nel Sistema solare e imparare a orientarsi nel cielo tra pianeti e costellazioni. Venerdì 5 giugno il Planetario di Agrigento, in contrada Borsellino a Joppolo Giancaxio, propone “Dal sole alle stelle”, esperienza immersiva pensata per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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