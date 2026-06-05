Il Planetario porta il pubblico nel firmamento | osservazioni costellazioni e viaggio immersivo nel Sistema solare

Notizia in breve

Il planetario organizza un pomeriggio dedicato all’osservazione del Sole, con attività che comprendono un viaggio immersivo nel Sistema solare e sessioni di orientamento tra pianeti e costellazioni. L’evento offre al pubblico la possibilità di scoprire le caratteristiche dei corpi celesti e di conoscere meglio il cielo stellato. Sono previste sessioni di osservazione e spiegazioni per approfondire i principali elementi del firmamento.