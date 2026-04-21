La luna protagonista al Planetario | osservazioni e viaggio nel Sistema solare

Una serata al Planetario ha visto come protagonista la luna, con un’osservazione diretta e attività di divulgazione scientifica. Durante l'evento sono stati presentati anche alcuni miti legati alla volta celeste e il viaggio nel Sistema solare. I partecipanti hanno potuto osservare da vicino il satellite naturale e ascoltare spiegazioni riguardo alle sue caratteristiche e alle sue fasi. L’evento ha coinvolto appassionati di astronomia di tutte le età.

Una serata dedicata al fascino della luna con osservazione diretta, divulgazione scientifica e racconto dei miti della volta celeste. Il Planetario di Agrigento, a Joppolo Giancaxio in contrada Borsellino, organizza venerdì 24 aprile un evento che unisce scienza e meraviglia offrendo al pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Viaggio nel Sistema Solare: pianeti, lune ghiacciate e mondi lontani Luna e Giove si incontrano nel cielo d’inverno: serata speciale al Planetario di AgrigentoUn appuntamento con il cielo invernale e con uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione.