Al Planetario lo spettacolo sulle lune del sistema solare in ricordo del prof Smaldone

Venerdì 24 aprile alle 19:15, il Planetario di Caserta ospiterà un evento dedicato alle lune del sistema solare, intitolato “Ricordando Gino Smaldone con la ‘sua’ crociera delle 12 lune”. L’iniziativa si svolgerà in memoria del professore Smaldone e prevede uno spettacolo che approfondisce le caratteristiche delle lune principali del nostro sistema. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa un’ora.

Venerdì 24 aprile, alle ore 19:15, al Planetario di Caserta si terrà l'evento “Ricordando Gino Smaldone con la ‘sua’ crociera delle 12 lune”. La partecipazione è gratuita su prenotazione obbligatoria da richiedersi a questo link.L’evento è pensato per rendere omaggio al professore Luigi A.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La luna protagonista al Planetario: osservazioni e viaggio nel Sistema solareUna serata dedicata al fascino della luna con osservazione diretta, divulgazione scientifica e racconto dei miti della volta celeste. Morto l’astrofisico Luigi Smaldone, papà del planetario di Caserta e astronomo dell’Osservatorio di CapodimonteMorto lo scienziato Luigi Antonio Smaldone, fondatore del Planetario di Caserta e astronomo dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Planetario, gli appuntamenti di aprile; Lo Spazio: dal Cannocchiale ai Telescopi - La Torre del Sole - eventi; Planetario di Roma, programma spettacoli di questa settimana; Bari | Viaggi Spaziali e Rover marziani al Planetario di Bari. Al Planetario di Caserta evento gratuito in omaggio a Gino Smaldone con la ‘crociera delle 12 lune’Scopri tutti i dettagli riguardo Al Planetario di Caserta evento gratuito in omaggio a Gino Smaldone con la 'crociera delle 12 lune' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Un sistema planetario piuttosto strano è scoperto dall'Antartide! Un team internazionale ha scoperto TOI-201, un sistema planetario in piena evoluzione dinamica, grazie al telescopio ASTEP installato presso la stazione Concordia (a gestione Francia-Italia), in facebook