il piano di inzaghi per portare in a il palermo squadra giovane e tentativo per dybala

Il Palermo prepara il ritorno in Serie A con un nuovo allenatore e un modulo 4-2-3-1. La squadra si rafforzerà con trequartisti per supportare l’attaccante Pohjanpalo. Il tecnico punta su una rosa giovane e sta valutando un possibile tentativo per un attaccante di livello. Il progetto mira a migliorare la fase offensiva e a rafforzare la compattezza del reparto avanzato. La strategia si concentra sulla creazione di un reparto offensivo più dinamico e vario.

La proposta c’è stata, sapendo di non aver nulla da perdere, ed è stata gentilmente declinata. È un curioso retroscena di queste prime calde settimane di mercato, che merita di essere subito raccontato. Carlo Osti, ds del Palermo fresco di rinnovo (a breve sarà ufficializzato), ha chiamato il collega Ricky Massara (in uscita dalla Roma) per essere messo in contatto con Paulo Dybala. Detto fatto. La Joya proprio a Palermo si era messo in mostra in Italia prima di andare alla Juve e il suo legame è rimasto forte con la piazza. Osti ci ha provato, offrendogli un contratto. E Dybala ha ringraziato, ribadendo il suo affetto per Palermo, ma declinando l’offerta, preferendo rinnovare (a cifre ben più sostanziose) con la Roma, anche perché ha ammesso di trovarsi molto bene nella Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Calciomercato Palermo: Osti e Inzaghi puntano davvero su Johnsen e Tramoni o giocano a carte coperte

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A sentire i commenti, sembra che il tifoso della #Juventus a cui hanno spaccato la testa sia + colpevole di questo criminale che trattava i biglietti con Inzaghi, a cui hanno consegnato la C. Italia e assunto la sorella. #DISDIRETUTTO #NdranghetINTER x.com

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