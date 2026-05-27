La Roma su Mason Greenwood | apertura del Marsiglia da 50 milioni
La Roma ha inserito Mason Greenwood nella sua lista dei desideri per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Nel frattempo, il Marsiglia ha fatto un’offerta da 50 milioni di euro per l’esterno offensivo inglese. La trattativa tra le squadre è in corso, mentre il club giallorosso valuta le possibilità di portare il giocatore in Italia. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata.
La Roma ha inserito l’esterno offensivo inglese Mason Greenwood in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto d’attacco a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Leggo, l’allenatore ha individuato nel calciatore di proprietà del Marsiglia il profilo ideale da collocare sulla corsia di sinistra per innalzare il tasso tecnico della squadra. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League conquistata dalla formazione giallorossa sta giocando un ruolo determinante nella trattativa, rendendo la destinazione romana particolarmente gradita all’atleta, che si è messo in mostra nell’ultimo campionato in Francia grazie a una serie di prestazioni di alto livello. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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