La Roma su Mason Greenwood | apertura del Marsiglia da 50 milioni

Notizia in breve

La Roma ha inserito Mason Greenwood nella sua lista dei desideri per rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Nel frattempo, il Marsiglia ha fatto un’offerta da 50 milioni di euro per l’esterno offensivo inglese. La trattativa tra le squadre è in corso, mentre il club giallorosso valuta le possibilità di portare il giocatore in Italia. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata.