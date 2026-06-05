Il Pd si sposta a sinistra e ora dice sì all’area marina protetta

Il Partito Democratico ha annunciato il suo sostegno all’istituzione dell’area marina protetta del Conero. La decisione è stata comunicata dopo una riunione tra le varie anime del partito e le forze progressiste, che hanno condiviso l’appoggio alla proposta. La posizione ufficiale del partito si allinea ora con quella di altri gruppi politici favorevoli alla creazione dell’area protetta.

Il Partito Democratico fa un passo a sinistra e si compatta con le altre forze progressiste sul rema dell’ Area Marina Protetta del Conero. È senza dubbio questa la notizia politica più rilevante emersa dall’incontro pubblico dell’altro ieri organizzato dal gruppo consiliare ‘Ancona Diamoci del Noi’ alla Mole. Un cambio di linea e di visione rispetto al passato, quando i Dem di Ancona avevano fatto sì che il tema non entrasse nell’agenda politica dell’amministrazione comunale. Qualcosa è successo, di sicuro, al di là dell’importanza dell’argomento, questa comunione d’intenti va vista come una ‘prova tecnica’ di pace e dialogo nel centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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