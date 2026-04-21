Enrico Piergallini Pd | Le Marche non hanno un' Area marina protetta La Regione tuteli la biodiversità marina

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha evidenziato che le Marche sono l’unica regione italiana senza un’Area marina protetta, nonostante siano state definite alcune zone dalla legge nazionale. Questa mancanza, secondo il rappresentante politico, rappresenta un problema per la tutela della biodiversità marina nella regione. La questione riguarda direttamente le misure di conservazione e tutela delle risorse marine locali.

ANCONA – Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Piergallini «le Marche detengono un primato negativo che non possiamo più permetterci: siamo l’unica regione d’Italia a non aver istituito alcuna Area marina protetta tra quelle individuate dalla legge quadro nazionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità Leggi anche: Formia getta le basi per l’istituzione dell’Area Marina Protetta Contenuti e approfondimenti Si parla di: Mozzoni e Fede, taglio del nastro: sedi elettorali una di fronte all’altra. Piergallini (PD), 'Marche senza aree marine protette, Regione corra ai ripari'(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Le Marche sono l'unica regione d'Italia a non aver istituito alcuna area marina protetta: ignorare la biodiversità marina nel nuovo programma quinquennale non è solo una svi ... msn.com Piergallini: «Marche unica regione senza aree marine protette, la Giunta corregga il piano 2026-2030»Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede di integrare il PQuAP 2026-2030 e rilanciare il Parco marino del Piceno con fondi, ricerca e coinvolgimento dei territori ... lanuovariviera.it