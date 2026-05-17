Area marina protetta Sinistra Italiana | Promuoveremo incontri per sensibilizzare la cittadinanza

Recentemente, il presidente dell’Ente Parco del Conero ha espresso un parere negativo riguardo alla proposta di istituire un’area marina protetta nel Conero. La decisione ha suscitato discussioni tra le differenti parti interessate, mentre il partito politico di sinistra ha annunciato l’intenzione di organizzare incontri pubblici per sensibilizzare i cittadini sulla questione. Questi incontri mirano a coinvolgere la comunità locale e a fornire informazioni dettagliate sul progetto di tutela del mare e delle aree circostanti.

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