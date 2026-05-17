Area marina protetta Sinistra Italiana | Promuoveremo incontri per sensibilizzare la cittadinanza
Recentemente, il presidente dell’Ente Parco del Conero ha espresso un parere negativo riguardo alla proposta di istituire un’area marina protetta nel Conero. La decisione ha suscitato discussioni tra le differenti parti interessate, mentre il partito politico di sinistra ha annunciato l’intenzione di organizzare incontri pubblici per sensibilizzare i cittadini sulla questione. Questi incontri mirano a coinvolgere la comunità locale e a fornire informazioni dettagliate sul progetto di tutela del mare e delle aree circostanti.
ANCONA – Negli scorsi giorni il presidente dell’Ente Parco del Conero Luigi Conte ha espresso parere negativo all’Area marina protetta del Conero. Un progetto su cui invece insiste molto la sinistra locale, le associazioni ambientaliste, ma anche il centrosinistra regionale.Sul tema è intervenuto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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