Il Pd dice Sì all' Area marina protetta Marco Ausili FdI | Sconfessati dieci anni di Amministrazione di Valeria Mancinelli

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha espresso il suo sì all’istituzione dell’Area marina protetta del Conero. La segretaria comunale del partito ha annunciato il parere favorevole durante un incontro recente. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di esponenti di altri schieramenti politici, tra cui un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha commentato la posizione del partito come una sconfessione di dieci anni di amministrazione precedente.