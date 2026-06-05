Il Pd dice Sì all' Area marina protetta Marco Ausili FdI | Sconfessati dieci anni di Amministrazione di Valeria Mancinelli
Il Partito Democratico ha espresso il suo sì all’istituzione dell’Area marina protetta del Conero. La segretaria comunale del partito ha annunciato il parere favorevole durante un incontro recente. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di esponenti di altri schieramenti politici, tra cui un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha commentato la posizione del partito come una sconfessione di dieci anni di amministrazione precedente.
ANCONA – C’era da aspettarselo. Han fatto rumore le dichiarazioni di Federica Fiordelmondo, segretaria comunale del Partito Democratico, la quale in un apposito incontro tenuto nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole all’istituzione dell’Area marina protetta del Conero. «Non è se, ma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Marido leva amante à festa e me humilha! Divorciei e casei com CEO, ex implora de joelhos!
Notizie e thread social correlati
Tutta l'opposizione, meno Valeria Mancinelli, chiede alla Regione Marche l'istituzione dell'Area marina protetta del ConeroL'opposizione, fatta eccezione per un consigliere, ha presentato una mozione alla Regione Marche per chiedere l'istituzione dell'Area marina protetta...
Il Pd si sposta a sinistra e ora dice sì all’area marina protettaIl Partito Democratico ha annunciato il suo sostegno all’istituzione dell’area marina protetta del Conero.