Tutta l' opposizione meno Valeria Mancinelli chiede alla Regione Marche l' istituzione dell' Area marina protetta del Conero

L'opposizione, fatta eccezione per un consigliere, ha presentato una mozione alla Regione Marche per chiedere l'istituzione dell'Area marina protetta del Conero. La proposta è stata avanzata dai rappresentanti di diversi gruppi politici dell'Assemblea legislativa regionale, che hanno deciso di firmare il documento. La questione riguarda il riconoscimento e la tutela dell'area marina situata al largo della costa marchigiana.

ANCONA – L’Area marina protetta del Conero torna al centro del dibattito politico territoriale.A riportarcela sono stati tutti i consiglieri di opposizione dell’Assemblea legislativa delle Marche che hanno deciso di firmare la mozione proposta dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Formia getta le basi per l’istituzione dell’Area Marina Protetta Enrico Piergallini (Pd): «Le Marche non hanno un'Area marina protetta. La Regione tuteli la biodiversità marina»ANCONA – Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Piergallini «le Marche detengono un primato negativo che non possiamo più... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pronto soccorso, i ricoveri sono fermi e le barelle sempre più piene: mancano i posti letto. Tutta l'opposizione, meno Valeria Mancinelli, chiede alla Regione Marche l'istituzione dell'Area marina protetta del ConeroLa mozione è stata presentata dal capogruppo di Avs Andrea Nobili e firmata poi da tutti i consiglieri di minoranza, meno l'ex sindaca di Ancona, da sempre contraria al progetto ... anconatoday.it Valeria Mancinelli (Pd): Piano regionale dei rifiuti, se vince Don AbbondioLa capogruppo del Pd in consiglio regionale ed ex sindaco scrive al Carlino e cita tutti i personaggi dei Promessi Sposi di Manzoni per raccontare il caso. ilrestodelcarlino.it