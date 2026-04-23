Tutta l' opposizione meno Valeria Mancinelli chiede alla Regione Marche l' istituzione dell' Area marina protetta del Conero

Da anconatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opposizione, fatta eccezione per un consigliere, ha presentato una mozione alla Regione Marche per chiedere l'istituzione dell'Area marina protetta del Conero. La proposta è stata avanzata dai rappresentanti di diversi gruppi politici dell'Assemblea legislativa regionale, che hanno deciso di firmare il documento. La questione riguarda il riconoscimento e la tutela dell'area marina situata al largo della costa marchigiana.

ANCONA – L’Area marina protetta del Conero torna al centro del dibattito politico territoriale.A riportarcela sono stati tutti i consiglieri di opposizione dell’Assemblea legislativa delle Marche che hanno deciso di firmare la mozione proposta dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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