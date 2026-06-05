Il patrimonio di Taylor Swift ha superato i 2 miliardi | è l’artista femminile più ricca al mondo

Il patrimonio di Taylor Swift ha superato i 2 miliardi di dollari. Dopo aver raggiunto lo status di miliardaria nel 2023, si conferma l’artista femminile più ricca al mondo. La crescita del patrimonio deriva dai guadagni derivanti da album, concerti e diritti d’autore. La cantante rimane tra le figure più redditizie nel settore musicale.

Il patrimonio di Taylor Swift continua a crescere: dopo essere entrata nel club dei miliardari nel 2023 la popstar si conferma l’artista femminile più pagata al mondo. La nuova classifica redatta da Forbes, Iconoclast 50, che “ riconosce i leader nel mondo della finanza, degli affari, della tecnologia, dei media, dell’intrattenimento e della filantropia che stanno cambiando le regole del gioco in tempo reale, rivoluzionando i loro settori e sfidando lo status quo”, vede la voce di Opalite in cima alla lista delle artiste donne con un patrimonio pari a 2 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Forbes, nell’ottobre 2023 il capitale ammontava a 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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