Taylor Swift ha di nuovo vinto il premio Artista dell’anno agli iHeartRadio Music Awards 2026 e si è rivolta ai musicisti esordienti | Concedetevi il tempo di sbagliare

Taylor Swift si è aggiudicata nuovamente il premio “Artista dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2026. Durante la cerimonia, ha rivolto un messaggio ai musicisti emergenti, invitandoli a concedersi il tempo di commettere errori. La cantante ha dominato la serata, ricevendo diversi riconoscimenti e attirando l’attenzione su di sé con le sue dichiarazioni. La manifestazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui premi assegnati.

Non ci sono dubbi: a dominare gli iHeartRadio Music Awards 2026 è stata Taylor Swift. Arrivata alla cerimonia -insieme a Travis Kelce – forte di ben nove candidature, è tornata a casa con sette awards, consolidando il suo status di artista più vincente nella storia dello show, con quarantuno premi totali. Momento clou della serata, per lei, è stato sicuramente ricevere il riconoscimento come Artist of the Year, ottenuto per il terzo anno consecutivo. Introdotta dalla pattinatrice olimpica Alysa Liu, che ha elogiato il suo impatto nella musica e nella cultura pop, la cantautrice ha esordito: «Prima di tutto, è un onore ricevere questo premio da Alysa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ha (di nuovo) vinto il premio “Artista dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2026, e si è rivolta ai musicisti esordienti: «Concedetevi il tempo di sbagliare» Articoli correlati iHeartRadio Music Awards 2026, l’elenco completo dei vincitori: Taylor Swift asso piglia tuttoIeri sera, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono andati in onda gli iHeartRadio Music Awards 2026, presentati da Ludacris. Domani Taylor Swift presenterà il video di “Opalite” su Spotify e Apple MusicA quattro mesi dall’uscita di The Life of a Showgirl, Taylor Swift ha annunciato un secondo visual tratto dal suo dodicesimo album in studio: il... Taylor Swift Dominates 2026 iHeartRadio Music Awards With 9 Nominations #taylorswift Aggiornamenti e contenuti dedicati a Taylor Swift Temi più discussi: La casa di Dublino dove ha soggiornato Taylor Swift è ora in vendita per oltre 5 milioni di euro; Lo stratagemma di Taylor Swift traina le vendite di vinili negli Stati Uniti; Nuova musica, Chappell Roan, Taylor Swift: tutto sullo speciale di ‘Hannah Montana’; KPop Demon Hunters 2: Taylor Swift potrebbe avere un ruolo nel sequel del film. Il consiglio di Taylor Swift: Datevi il tempo di sbagliare27 mar 2026 - Ciò che si espone su internet, viene distrutto, ha detto la popstar agli iHeartRadio Music Awards ... rockol.it Taylor Swift e Travis Kelce: un’amore che conquista gli iHeartRadio Music Awards 2026Taylor Swift trionfa agli iHeartRadio Music Awards 2026: il premio e il toccante ringraziamento a Travis Kelce. rumors.it Il consiglio di Taylor Swift: "Datevi il tempo di sbagliare" rockol.it/news-757938/il… x.com «Non smettete mai di credere che potete reinventarvi, anche quando sembra impossibile. » Taylor Swift, durante la serata degli iHeartRadio Music Awards del 27 marzo 2026, è salita sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e si è portata a casa il riconosci - facebook.com facebook